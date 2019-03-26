الجهاد الإسلامي تحذر العدو الإسرائيلي من المساس بالأسرى الفلسطينيين

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العدو الإسرائيلي من مغبة المساس بالأسرى الفلسطينيين، مشددةً على أن المقاومة سترد على أي اعتداء بحق الأسرى البواسل.

وأوضحت الحركة على لسان القيادي خضر حبيب خلال -وقفة نظمتها الفصائل الفلسطينية داعمة للأسرى ومنددة بالقرار الأمريكي الجائر بشأن الجولان- أن المقاومة لن تترك الأسرى فريسة أو لقمة سائغة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال حبيب: الأسرى الفلسطينيين خط أحمر، وشعبنا الفلسطيني لا يمكن ان ينسى أسراه، ولن يسمح بالمساس بالأسرى، مشيراً إلى أن المقاومة كانت تتابع ما يدور في المعتقلات الإسرائيلية على الرغم من العدوان المتواصل على شعبنا في غزة.

وعن القرار الأمريكي الجائر بشأن الجولان، قال حبيب: إن قرار البلطجي وفرعون العصر ترامب بشأن الجولان لن يمر، وستبقى الجولان عربية سورية إسلامية، وما سيحصل هو زوال إسرائيل التي تمثل النبتة الخبيثة التي زرعها المشروع الاستعماري في قلب الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف: قرار ترامب لا يسوى الحبر الذي كتب فيه، ولن يغير من حقيقة ان الجولان أرض عربية إسلامية سورية، وسنظل نقاوم المحتل الإسرائيلي حتى دحر المحتل من فلسطين ومن الأراضي العربية المحتلة.