قيادي في حماس: الساعات القادمة هي الأفضل لشعبنا

شاركت جماهير غفيرة في مدينة غزة مساء اليوم الثلاثاء بمسيرة تضامنية مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي تأكيداً على أن قضية الاسرى على رأس سلم أولويات شعبنا وفصائل المقاومة.

كما جاءت المسيرة الجماهيرية تنديداً بقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب بمنح الجولان المحتل إلى الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت الفصائل على أن الجولان أرض سورية عربية سيحرر المجاهدين والأبطال وأن الاعتداء عليها هو اعتداء على فلسطين.

القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أكد، أن الساعات القادمة ستحمل الأفضل لشعبنا في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الفضل يعود لمقاومتنا الباسلة التي تدافع عن أبناء شعبنا في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه ضد القطاع.

وقال رضوان في كلمة له خلال مسيرة حاشدة نصرة للأسرى والقدس ورفضاً لقرار ترامب الذي منح الجولان لإسرائيل: "يخرج أهل غزة اليوم رغم استمرار العدوان ليؤكد بأن قضية الأسرى هي على رأس سلم أولوياتهم وأن القدس والأقصى قضيتهم".

وأضاف: "غزة تتوحد من خلال البندقية ومن خلال الغرفة المشتركة لتوصل رسالتها إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن القصف بالقصف والدم بالدم والهدم بالهدم والبادئ أظلم وإن عدتم عدنا".

وحمل رضوان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة أسرانا الأبطال في سجونه قائلاً: "اجرامك ضد الأسرى البواسل لن يمر دون حساب".

ووجه رضوان رسالة إلى المجتمع الدولي جاء فيها: "ليعلم المجتمع الدولي أن الاحتلال هو المسؤول عن الاحتقان والتصعيد في قطاع غزة لأنه تهرب من تنفيذ الاستحقاقات والتفاهمات واستمراره في ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس وأسرانا.

وفيما يتعلق بقرار ترامب أشار إلى أن ما بني على باطل فهو باطل، والاحتلال لن يكسب شرعيته من قرارات باطلة، قائلاً: "الجولان كانت وما زالت وستبقى سورية عربية وسيحررها سواعد المقاتلين المجاهدين".

ولفت إلى أن الاعتداء والمساس بالجولان هو مساس واعتداء على فلسطين.

من جهته قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة: "لدينا مقاومة تستطيع أن تهزم أول قوة عسكرية في المنطقة، ولدينا الثقة الكبرى بالحاضنة الشعبية والغرفة المشتركة لفصائل المقاومة التي استطاعت أن تدير المعركة بحكمة وقدرة كبيرة".

وأضاف الثوابتة في كلمة له خلال المسيرة الحاشدة: "المقاومة كشفت القليل من امكانياتها ولديها الكثير لصد أي عدوان".

وأشار إلى أن الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني وستبقى على رأس سلم أولوياتنا، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا الأبطال.

وعن قرار ترامب بشأن الجولان، أكد القيادي في الجبهة الشعبية، أنه قرار باطل ويشبه وعد بلفور الذي يمنح الاحتلال ما لا يستحق مشدداً على أن الجولان ستبقى سورية عربية مهما فعل ترامب ونتنياهو.

من جهته حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، العدو الإسرائيلي من مغبة المساس بالأسرى الفلسطينيين، مشدداً على أن المقاومة سترد على أي اعتداء بحق الأسرى البواسل.

وأوضح حبيب خلال -وقفة نظمتها الفصائل الفلسطينية داعمة للأسرى ومنددة بالقرار الأمريكي الجائر بشأن الجولان- أن المقاومة لن تترك الأسرى فريسة أو لقمة سائغة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال حبيب: الأسرى الفلسطينيين خط أحمر، وشعبنا الفلسطيني لا يمكن ان ينسى أسراه، ولن يسمح بالمساس بالأسرى، مشيراً إلى أن المقاومة كانت تتابع ما يدور في المعتقلات الإسرائيلية على الرغم من العدوان المتواصل على شعبنا في غزة.

وعن القرار الأمريكي الجائر بشأن الجولان، قال حبيب: إن قرار البلطجي وفرعون العصر ترامب بشأن الجولان لن يمر، وستبقى الجولان عربية سورية إسلامية، وما سيحصل هو زوال إسرائيل التي تمثل النبتة الخبيثة التي زرعها المشروع الاستعماري في قلب الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف: قرار ترامب لا يسوى الحبر الذي كتب فيه، ولن يغير من حقيقة ان الجولان أرض عربية إسلامية سورية، وسنظل نقاوم المحتل الإسرائيلي حتى دحر المحتل من فلسطين ومن الأراضي العربية المحتلة.