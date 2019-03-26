رؤساء بلديات الغلاف يجتمعون مع ضباط الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رؤساء بلديات غلاف غزة سيجتمعون مساء اليوم مع ضباط من الجيش الإسرائيلي، لتقييم الوضع الأمني في الجنوب وسيتم بعدها إصدار تعليمات جديدة للمستوطنين في الغلاف.

وذكرت الصحيفة، أنه قد يتم الموافقة على استئناف الدراسة المسائية غداً، لكن هذا الأمر يعتمد على استمرار الهدوء.

وشهد قطاع غزة منذ أمس الاثنين، وحتى فجر اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية عدة مواقع في قطاع غزة.

وعلى أثر ذلك، ردت الفصائل الفلسطينية، بقصفها لمستوطنات غلاف غزة بالعشرات من الرشقات الصاروخية.