ملادينوف يدعو لاستمرار ضبط النفس في غزة

دعا مبعوث الأمم للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الأطراف (الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي) للاستمرار بضبط النفس، منبها إلى أن الأوضاع ما زالت متوترة.

وقال ملادينوف خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط: "منذ ساعات مبكرة من يوم أمس عملنا جاهدين مع عدة أطراف بينها مصر لضمان السيطرة على الوضع ولا مصلحة لأي طرف بتصعيد عسكري بقطاع غزة".

وذكر ملادينوف أنه "ما من طرف لديه مصلحة في تصعيد عسكري في غزة"، محذرا من أنه إذا ما وقع نزاع جديد سيؤثر ذلك على المدنيين وأنه سيكون له عواقب وخيمة".

ونبه إلى أنه "قد نواجه تصعيدا خطيرا في القطاع".

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات ضد مباني سكنية مدنية وأخرى حكومية إضافة إلى استهداف مواقع للمقاومة في قطاع غزة.