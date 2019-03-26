مخابرات السلطة تمدد اعتقال القيادي في حركة الجهاد رياض أبو صفية 15 يوما 

مددت نيابة رام الله ظهر اليوم الثلاثاء توقيف "رياض أبو صفية" أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، 15 يوما للتحقيق معه لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة البيرة.

وأفاد محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة، أن محكمة "صلح رام الله" التابعة للسلطة الفلسطينية، مددت توقيف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رياض أبو صفية لمدة 15 يوم.

وأوضح كراجة أن نيابة رام الله تتهم القيادي أبو صفية بتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة.

وأضاف أن جهاز المخابرات يتعامل بشكل سيء مع القيادي أبو صفية. مطالبا التدخل العاجل للأفراج عنه.

وكان جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقل أبو صفية يوم السبت الموافق 23/03/2019، بعد استدعائه للمقابلة.