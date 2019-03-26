سقوط بالونات حارقة في "غلاف غزة"

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بأن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة وسقطت قرب السياج الفاصل دون أن يبلغ عن اضرار في الأراضي الزراعية.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال بأن البالونات سقطت قرب جنود الاحتلال الذين احتشدوا منذ الامس بهدف شن عدوان ضد قطاع غزة، لكن دون وقوع اصابات.

وكانت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي دعت، المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة للبقاء قرب الغرف المحصنة خشية من تصعيد قد يتجدد مع فصائل المقاومة.

كما طالبت الجبهة الداخلية للاحتلال وفقاً لموقع روتر العبري، المستوطنين بعدم التجمهر لأكثر من 300 شخص في "غلاف غزة"، مشددة على ضرورة الاستماع لنصائحها وتعليماتها.

وأشارت، إلى أنها سترسل توجيهات أخرى الساعة السادسة مساءً بعد تقييم الوضع من قبل ضباط الجبهة الداخلية للاحتلال.