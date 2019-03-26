الاحتلال يدعو مستوطني غلاف غزة للبقاء قرب الغرف المحصنة

دعت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة للبقاء قرب الغرف المحصنة خشية من تصعيد قد يتجدد مع فصائل المقاومة.

كما طالبت الجبهة الداخلية للاحتلال وفقاً لموقع روتر العبري، المستوطنين بعدم التجمهر لأكثر من 300 شخص في "غلاف غزة"، مشددة على ضرورة الاستماع لنصائحها وتعليماتها.

وأشارت، إلى أنها سترسل توجيهات أخرى الساعة السادسة مساءً بعد تقييم الوضع من قبل ضباط الجبهة الداخلية للاحتلال.

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماع عاجل فور وصوله إلى الأراضي المحتلة بعد قطع زيارته لأمريكا مع رئيس الشاباك وقائد الاركان وكبار قادة الجيش، لبحث أخر تطورات الأحداث الميدانية في قطاع غزة،