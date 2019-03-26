الصحة تقرر وقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية

قررت وزارة الصحة في رام الله، وقف جميع التحويلات الطبية الى المستشفيات الاسرائيلية في القدس وداخل الأراضي المحتلة (الخط الأخضر) بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وكشفت مصادر صحفية، أن قرار وقف التحويلات الطبية لا يشمل المرضى الموجودين حاليا في المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيحصلون على علاجهم بالكامل، ولا تجديد لهذه التحويلة، ولن يصدر اي تحويلة طبية جديدة.

واكدت الصحة انها ستبحث عن بدائل للعلاج بدل المشافي الاسرائيلية لضمان استمرار توفير العلاج للمرضى، مشيرة إلى أن تعميم رسمي وصل للمشافي اليوم من الوزارة.