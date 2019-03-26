ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الصحة تقرر وقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:14 - 26 مارس 2019
مقر وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مقر وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله
مشاركة

قررت وزارة الصحة في رام الله، وقف جميع التحويلات الطبية الى المستشفيات الاسرائيلية في القدس وداخل الأراضي المحتلة (الخط الأخضر) بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وكشفت مصادر صحفية، أن قرار وقف التحويلات الطبية لا يشمل المرضى الموجودين حاليا في المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيحصلون على علاجهم بالكامل، ولا تجديد لهذه التحويلة، ولن يصدر اي تحويلة طبية جديدة.

واكدت الصحة انها ستبحث عن بدائل للعلاج بدل المشافي الاسرائيلية لضمان استمرار توفير العلاج للمرضى، مشيرة إلى أن تعميم رسمي وصل للمشافي اليوم من الوزارة.

متعلقات