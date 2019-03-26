د. عليان: المقاومة أفشلت خطط نتنياهو وحرمته فرحته بإعلان الجولان

أكد الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية أفشلت خطط رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، وأساءت وجهه، وحرمته فرحته بإعلان الجولان.

وقال د. عليان: إن المقاومة الفلسطينية، أساءت وجه نتنياهو والمؤسسة الأمنية والعسكرية وقادة الأحزاب الصهيونية، كما أفشلت خطط نتنياهو أن تكون وقود قاطرته الانتخابية فذهب بعيداً يطلب مساعدة أحمق البيت الأبيض، حتى حرم من الفرح بإعلان ترامب المشئوم حول الجولان.

وشدد د. عليان، على أن المقاومة أثبتت أن قوة ردع العدو التي أخاف بها بعض قادة المنطقة ليس لها مكان أمام المقاومة، لافتاً إلى أن المقاومة عمقت الأزمة بين الأحزاب والقيادات الصهيونية وحشرتهم في نفق الانقسام السياسي.

وتابع: إن المقاومة أبطلت حرمة الجغرافيا عند دولة العدو وأجبرته أن يتعامل مع قصف المركز كقصف الغلاف، حيث أكدت المقاومة بصمودها وصمود شعبنا أنها أقوى من الحصار والعقوبات والمؤمرات.

وأكد د. عليان، على أن اشعاعات بطولات المقاومة في غزة إلى كل مكان لتحط رحالهم في الضفة والقدس والشتات والسجون وفي كل مكان.

وأشاد بصمود أمتنا وشعبنا الفلسطيني في كل مكان، وشعبها ومقاومتها وطهرها.