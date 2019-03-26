أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في غزة لـ 24 ساعة؟

شهدت العديد من مناطق قطاع غزة بالأمس، انقطاع التيار الكهربائي لساعات كبيرة وصلت لأكثر من 24 ساعة، وذلك تزامناً مع استمرار القصف والغارات على عدة مناطق في القطاع، واغلاق معبر كرم أبو سالم وعدم السماح بإخال الوقود لمحطة التوليد.

انقطاع التيار أثار حالة من البلبلة في صفوف المواطنين، وأعاد بالذاكرة أيام انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

محمد ثابت مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بين ان سبب انقطاع التيار الكهربائي في القطاع يعود لعدة أسباب ، أولها الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، على عدة مناطق من القطاع مما تسبب بأعطال في عدد من الخطوط .

وبين ثابت لـ"مراسلنا" ان القصف "الإسرائيلي" تسبب بأعطال بأحد خطوط الضغط العالي في شارع عمر المختار خلال قصف الاحتلال "الإسرائيلي"، إضافة الي عطل في شارع صلاح الدين ، وتضرر كبير في شبكة توزيع الكهرباء بالقرب من مجلس الوزراء ، مشيراً الى ان طواقم الشركة استنفرت وتم اصلاح العديد من الخطوط رغم النقص الكبير في كوابل الضغط العالي وغيرها.

وقال ان أحد الأسباب الاخرى للخلل في جدول توزيع الكهرباء، يعود لأعطال في الخطوط "الإسرائيلية" المغذية للمناطق الشمالية، وتم اصلاح جزي كبير منها وخاصة المغذية لمنطقة المشتل وبيت لاهيا وجباليا، وعادت الأمور لطبيعتها .

وواصل ثابت تعداد المشاكل التي تواجه الشركة وتسببها في تعطل جدول التوزيع، حيث قال ان "إسرائيل" ابلغتنا قبل يومين عن قطع التيار الكهربائي عن خط الشعث المغذي لمحافظة غزة غدا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مما قد يؤثر على جدول توزيع الكهرباء.

وعن المشكلة الأخيرة التي واجهت شركة توزيع الكهرباء خلال اليومين الماضيين، أوضح ان سلطة الطاقة ابلغتنا بالأمس الساعة العاشرة عن توقف أحد مولداتها عن العمل بسبب اغلاق معبر كرم أبو سالم وعدم ادخال السولار الصناعي للمحطة، مما يجعلها تعمل بمولدين وليس ثلاثة.