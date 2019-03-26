حماس: غزة ومقاومتها عصيتان على الانكسار

قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، "ستبقى غزة ومقاومتها، عصية على الانكسار، وستفرض إرادتها على المحتل في كل مرة، وستنتزع حقها بالعيش بحرية وكرامة، وستكسر الحصار عن نفسها".

وأكد قاسم في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة تمارس حقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وستمارس هذا الحق و الواجب في كل مرة يعتدي المحتل على شعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى أن الأداء الموحد للمقاومة في مواجهة العدوان على غزة، يؤكد مرة أخرى أن وحدتنا في الميدان هي أحد عوامل صمود شعبنا وانتصار مقاومته.

وبيَّن أن الالتفاف الشعبي حول المقاومة، يشكل الدرع الحامي، والسند والظهير لهذه المقاومة، وهي تواجه آلة الحرب الصهيونية.