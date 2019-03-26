في غزة: صاروخ "إسرائيلي" يقتل فرحة عروس "الجمعة"

على أنقاض ركام منزلها المدمر، تقف الخمسينية أم هاني الحويطي، باكيةً على حالها ومنزلها الذي قصفته طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" وسوته بالأرض، ليتحول إلى ركام ورماد.

فالليلة، شهد قطاع غزة ليلة قاسية قصف فيها الاحتلال بنايات سكنية ومقرات ومواقع للمقاومة وأراضي زراعية، أسفرت عن قرابة ١٠ إصابات بين المواطنين، كان من بينها مقر شركة الملتزم للتأمين، ومكتب رئيس المكتب السياسي لحماس، وبناية حسونة السكنية، وبناية سكنية بحي النصر، مدرسة سياقة.

الحويطي تقطن في غرب مدينة غزة، والتي تعرضت لقصف "إسرائيلي"، حيث تهدم بيتها بالكامل، وقفت على أنقاضه تبكي ما حل به، وفرحتها التي قتلوها بتدمير المنزل.

الحويطي من المقرر أن تزف ابنتها لعريسها يوم الجمعة المقبل، قائلةً لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" عندنا فرح يوم الجمعة لبنتي، أنا مش عارف كيف بدي أخرج بنتي العروسة من المنزل الذي دمر بالكامل ، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتضيف بغضب وحرقة:" أنا سيدة مريضة ومهمومة من يوم واحنا صغار، يكفي ما يحدث لنا من عدوان على مدار السنوات، أينما نذهب نجد عدوان وانتهاكات ودمار من الاحتلال".

وتشير إلى أن قوات الاحتلال لم تترك لهم مجالاً للهرب حيث جاء التحذير بالقصف للمقر الأمني، فلم يسعفهم الوقت سوى للخروج والهروب بأرواحهم خارج البيت.

وتضيف: دمرتنا "إسرائيل" جسدياً، تحاول أن تركع الفلسطينيين لكن الفلسطينيون صامدون في وجه الاحتلال .

وقد شنت طائرات الاحتلال تصعيداً كبيراً منذ أمس على قطاع غزة، فقصف عدة أهداف، من بينها عمارات سكنية وأحدث أضراراً كبيرة.

وتتعمد "إسرائيل" إحداث خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين، بقصف أماكن سكنية وعمارات أو منشآت مجاورة للمنازل السكنية في محاولة لإثارة قلق المواطنين والتنغيص على حياتهم.





