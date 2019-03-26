والد نيمار يكشف حقيقة انتقال نجله لصفوف ريال مدريد

استبعد والد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي رحيل نجله عن النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدا أنه ينوي تمديد عقده.

ويرتبط نيمار الذي يتعافى حاليا من إصابة في قدمه تعرض لها في 23 يناير الماضي، مع باريس سان جرمان بعقد حتى عام 2022، وربطته العديد من الشائعات بترك نادي العاصمة خصوصا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال الوالد الذي يتولى أيضا إدارة أعمال اللاعب في مقابلة طويلة مع موقع "يو أو إل" البرازيلي اليوم الاثنين "من المحتمل جدا ألا يغادر. إنه في سنته الثانية من العقد، وما زال لديه ثلاثة أعوام، ونحن بالفعل بصدد التوجه إلى تمديده".

وأضاف "كان اسمه موضوع تكهنات منذ كان عمره 17 عاما، عندما استهل مشواره الرائع لدى المحترفين. لم ينتقل سوى مرتين فقط، ولكننا نعيش وسط التكهنات منذ عشر سنوات".

وترك نيمار ناديه سانتوس البرازيلي للانضمام إلى برشلونة الإسباني في عام 2013، قبل الانتقال إلى صفوف باريس سان جرمان عام 2017 في أغلى صفقة في التاريخ (222 مليون يورو).

وكان نيمار أعلن مطلع مارس الحالي في مقابلة مع قناة "غلوبو" البرازيلية أنه لا يستبعد إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل.

وقال وقتها "ريال مدريد هو واحد من أكبر الفرق في العالم، كل اللاعبين الذين يحظون باهتمام من هذا النادي يرغبون في الدفاع عن ألوانه. أنا الآن سعيد جدا في باريس، أنا بخير، ولكن في المستقبل، كل شيء ممكن".

وأضاف "أنا لا أقول إنني ذاهب إلى ريال مدريد، استرخوا قليلا. الجميع يعرف أنني قد حققت حلمي الذي كان (اللعب) لبرشلونة. اعتدت قول ذلك منذ كنت صغيرا ونجحت في تحقيقه".