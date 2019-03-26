الاتحاد الأوروبي يُعلن عدم اعترافه بسيادة "إسرائيل" على الجولان

أعلن الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة "إسرائيل" على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان.

جاء ذلك في بيان من مكتب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرسوم الرئاسي الذي يعترف بـ"سيادة" "إسرائيل" على الجولان.

وأوضح البيان أن "موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير حيث أننا لا نعترف بسيادة "إسرائيل" على الأراضي التي تحتلها منذ 1967 بما فيها مرتفعات الجولان".

والخميس قال ترمب عبر "تويتر" إنه "حان الوقت بعد 52 عاما أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة "إسرائيل" الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لـ"إسرائيل" والاستقرار الإقليمي".

واحتلت "إسرائيل" مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى "إسرائيل"، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.