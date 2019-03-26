تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود غزة اليوم

بدأت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ ساعات اليوم بدفع تعزيزات عسكرية على حدود قطاع غزة اليوم.

وحسب وسائل إعلام "إسرائيلية" فإن قوات الجيش بدأت بنقل مدرعات عسكرية وآليات عبر شاحنات كبيرة الى حدود غزة وذلك في ظل حالة التوتر السائدة بين "إسرائيل" وغزة.

من جهته قال إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة القطرية المتواجد على حدود غزة من الجانب الاسرائيلي ان التعزيزات العسكرية الاسرائيلية على حدود غزة جاءت بهدف التصدي لمليونية العودة التي تجهز لها الفصائل الفلسطينية في القطاع ، وتخوفاً من عمليات تسلل جماعية يوم السبت المقبل.

وفي ظل تواصل التصعيد في الجنوب، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش "الإسرائيلي"، عن تعطيل المدارس في جميع مستوطنات "غلاف غزة"، وكذلك في عسقلان، وأوفكيم، والمجلس الإقليمي "بني شمعون" و"حوف أشكلون".

وعقب تقديرات أمنية، قررت الجبهة الداخلية توسيع دائرة البلدات التي يشملها تعطيل الدراسة، لتشمل جميع المدارس والكليات والمعاهد وجامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع، وكذلك المدارس في مدينة أسدود وبلدة "كريات جت".