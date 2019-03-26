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البطاطا قد تُجبر نتنياهو على القبول بالتهدئة؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:16 - 26 مارس 2019
رش محصول العنب رش محصول العنب
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ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية صباح اليوم أن آلاف الدونمات الزراعية بمنطقة غلاف غزة معرضة لخطر التلف.

وأشارت الصحيفة العبرية أن آلاف الدونمات من محاصيل البطاطا في غلاف غزة معرضة لخطر التلف بسبب الوضع الأمني مع قطاع غزة.

وأرجعت خطر تلف البطاطا إلى البرد الذي اجتاح المحاصيل الليلة الماضية، مشيرة إلى أن المحاصيل تحتاج لرش عاجل باستخدام الطائرات وهو غير ممكن.

وتشهد المنطقة جولة تصعيد كبيرة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عقب سقوط صاروخ على مدينة تل أبيب المحتلة، حيث قصف الاحتلال عشرات الأهداف في قطاع غزة، فيما تواصل المقاومة إطلاق الصواريخ رداً على العدوان الإسرائيلي.

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