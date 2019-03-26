"أوبر" تستحوذ على "كريم" بـ 3.1 مليار دولار

أُعلن اليوم بشكلٍ رسمي، استحواذ شركة "أوبر" على "كريم"، في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، غرَّد الأمير الوليد بن طلال؛ على حسابه بـ "تويتر"، قائلاً: شركة المملكة القابضة تدعم الصفقة بين شركتَي @Uber و@Careem بقيمة 3.1 مليار دولار.

تفصيلاً، قالت شركة أوبر للنقل، إنها ستستحوذ على جميع أعمال "كريم" في مجالات نقل الركاب والتوصيل والمدفوعات بالشرق الأوسط الكبير من المغرب إلى باكستان.

ووفق "رويترز"، وبحسب بيان للشركة، فإنها ستنفق على شراء منافستها في الشرق الأوسط "كريم"، في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار، ومن المتوقع إغلاق صفقة "كريم" في الربع الأول من 2020.

ولفتت "أوبر" إلى أن "كريم" ستصبح وحدة مملوكة ملكية كاملة لـ "أوبر"، وتعمل كشركة مستقلة تحت علامة "كريم" بقيادة مؤسّسي الشركة.