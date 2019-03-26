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ريال مدريد يرد على "الصفقة الفلكية" لضم مبابي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:40 - 26 مارس 2019
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قرر ريال مدريد الإسباني أن يوضح موقفه بشكل رسمي من ضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه دون الانتظار إلى انتهاء الموسم وفتح أبواب "الميركاتو الصيفي".

وبحسب صحيفة "ماركا" المقربة من العملاق المدريدي، فإن إدارة ريال مدريد أكدت أنها لم تعرض على باريس سان جرمان ما يقدر أنه 280 مليون يورو بغية أن يتنازل الأخير عن نجمه الشاب.

ونوه ريال مدريد إلى أنه لا يفكر في ضم مبابي، وأنه لم تجر أي مفاوضات بهذا الشأن، كما أن مدرب الفريق زين الدين زيدان لا يزال في مرحلة تقييم أداء لاعبي الفريق الحاليين، قبل التفكير باستقدام أي لاعب آخر.

قرر ريال مدريد الإسباني أن يوضح موقفه بشكل رسمي من ضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه دون الانتظار إلى انتهاء الموسم وفتح أبواب "الميركاتو الصيفي".

وبحسب صحيفة "ماركا" المقربة من العملاق المدريدي، فإن إدارة ريال مدريد أكدت أنها لم تعرض على باريس سان جرمان ما يقدر أنه 280 مليون يورو بغية أن يتنازل الأخير عن نجمه الشاب.

ونوه ريال مدريد إلى أنه لا يفكر في ضم مبابي، وأنه لم تجر أي مفاوضات بهذا الشأن، كما أن مدرب الفريق زين الدين زيدان لا يزال في مرحلة تقييم أداء لاعبي الفريق الحاليين، قبل التفكير باستقدام أي لاعب آخر.

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