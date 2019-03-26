نتنياهو يُهدد: لن نتردد في دخول قطاع غزة برياً

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لن يتردد في الدخول لقطاع غزة برياً.

وحسب القناة الثانية، أضاف نتنياهو على مصعد طائرته قبل قدومه من واشنطن لـ"إسرائيل" مختصرا زيارته وإلغاء خطابه أمام منظمة "أيباك" اليهودية": على حماس أن تعلم بأننا لن نتردد بالدخول برياً لقطاع غزة وعمل الخطوات المطلوبة.

وتابع نتنياهو: هذا الأمر ليس له علاقة لا بتاريخ ولا بأي شيء آخر والليلة الماضية قمنا برد قوي جداً.

وشهد قطاع غزة الليلة الماضية تصعيداً عنيفاً من قبل جيش الاحتلال، حيث قصف بأكثر من 50 صاروخ مناطق متعددة في القطاع.