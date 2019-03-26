ما هي المباني التي قصفتها "إسرائيل" منذ أمس..؟

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال بلغت أكثر من ٥٠ غارة استهدفت بالقصف بنايات سكنية ومقرات مدنية ومواقع للمقاومة وأراضي زراعية، وأسفرت عن قرابة ١٠ إصابات بين المواطنين.

وأوضح أن الاحتلال قصف 5 مبان سكنية ومقرات هي:

*مقر شركة الملتزم للتأمين

*مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس

*بناية حسونة السكنية

*بناية سكنية بحي النصر

*مدرسة سياقة

كما قصف الاحتلال، ٩ مواقع تتبع لفصائل المقاومة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وميناء خانيونس، ٢٠ أرض زراعية في أماكن مختلفة وبركس شرق الشجاعية.







