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الأسير محمد فارس يدخل عامه الـ(16) والأخير في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:19 - 26 مارس 2019
محمد فارس محمد فارس
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الثلاثاء؛ أن الأسير المجاهد محمد فواز محمد فارس (36 عاماً)؛ قد أنهى 15 عاماً؛ ويدخل اليوم عامه الـ 16 على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت الأسير فارس بتاريخ 26/03/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن 16 عاماً؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة في عمليات جهادية ضد قوات الاحتلال الصهيوني.
جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد فارس ولد بتاريخ 19/08/1982م؛ وهو أعزب من بلدة زبدة قضاء جنين؛ ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.

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