أعمال تمشيط واسعة بمحيط مستوطنة "بيت ايل" ليلا

شنت قوات الاحتلال الليلة أعمال تمشيط واسعة في محيط مستوطنة "بيت ايل" شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت مخيم الجلزون.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية الزراعة وعززت من تواجدها على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كما اقتحمت مخيم الجلزون، في حين أغلق الاحتلال طريق البيرة – الجلزون بالبوابة الحديدية ومنع المواطنين من التنقل.

وصادرت قوات الاحتلال أجهزة تسجيل الكاميرات من المحال التجارية من المحال المنتشرة على طريق الجلزون وضاحية الزراعة.

كما انتشر الجنود المشاة في محيط المستوطنة وشرعوا بإيقاف المركبات والتحقيق مع المواطنين، كما منعوا الصحفيين من التصوير.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت عن إصابة مستوطن بالرصاص وهو داخل منزله بمستوطنة "بيت ايل"، بعد اختراق طلقات نارية لجدران المنزل.