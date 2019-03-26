حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا وباردا إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون يوم غد الأربعاء غائما إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا ولطيفا خلال النهار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ربيعيا ولطيفا خلال النهار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ،والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.