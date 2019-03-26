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البريم : قرار ترامب بحق الجولان يجب أن يقابل باصطفاف عربي واسلامي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 01:07 - 26 مارس 2019
مصعب البريم ‫المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم ‫المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي
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صرح الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم، أن الولايات الولايات المتحدة الأمريكية تعلن حربا جديدة على أمتنا وقضيتنا من خلال اعترافها بسيادة الاحتلال على أراضي الجولان العربي المحتل، في الوقت الذي يعلن العدو عدوانا جديدا على شعبنا وأسرانا.

وقال البريم في تصريح له، تعقيباً على قرار ترامب بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة، أن قرار ترامب يظهر معسكر الشر والارهاب في أوضح صوره وصراحته السياسية، ولذا يجب أن يقابل باصطفاف عربي واسلامي وانساني حر على قاعدة الانصاف والانتصار للحق العربي وإسنادا لحامية الامة العربية والاسلامية ورأس حربتها وهي المقاومة الفلسطينية الجدار الأخير الذي يجب ألا تسمح الأمة بسقوطه أو الاستفراد به من قبل العدو الصهيوني المدجج بالسلاح والدعم الامريكي.

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