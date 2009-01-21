صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي قتل نساءً وأطفالاً بغزة ومنع المسعفين من إنقاذهم

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحقيقا أجرته مراسلتها الصحافية عميرة هس، ومنظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية، يثبت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مواطنين فلسطينيين عزل، وحتى على مجموعة نساء وأطفال خرجوا من بيوتهم في منطقة خان يونس، رافعين رايات بيضاء، وقتلوا منهم 14 شخصاً.

وحسب الشهادات التي جمعتها الصحيفة، فإن جنود الاحتلال اقتحموا في ليلة 12- 13 الشهر الحالي قرية خزاعة، التي تسكنها حمولة آل النجار، وقبل التوغل في القرية الصغيرة أطلق جيش الاحتلال عدة قذائف ودمر بيوتاً، ثم تقدم الجنود، وأطلقوا أدخنة كثيرة لحجب الرؤية، ثم طلبوا من الرجال الخروج من بيوتهم والتجمهر في إحدى الساحات.

وحسب رواية أحد الرجال للصحيفة، أن جنود الاحتلال منعوا اقتراب المسعفين منها، وأطلقوا النار على سيارات الإسعاف.