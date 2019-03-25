الجهاد الاسلامي: قرار ترمب بشأن الجولان إعلان حرب على امتنا

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة "اسرائيل" على الجولان العربي المحتل، معتبرة أن ذلك اعلان حرب على امتنا و قضيتنا.

و قالت الحركة على لسان الناطق باسمها مصعب البريم: "في الوقت الذي يعلن العدو عدوانا جديدا على شعبنا وأسرانا، تعلن الولايات المتحدة حربا جديدة على أمتنا وقضيتنا من خلال اعترافها بسيادة الاحتلال على أراضي الجولان العربي المحتل".

و أضاف: "حين يبدو معسكر الشر والارهاب في أوضح صوره وصراحته السياسية، يجب أن يقابل باصطفاف عربي واسلامي وانساني حر على قاعدة الانصاف والانتصار للحق العربي وإسنادا لحامية الامة العربية والاسلامية ورأس حربتها وهي المقاومة الفلسطينية الجدار الأخير الذي يجب ألا تسمح الأمة بسقوطه أو الاستفراد به من قبل العدو الصهيوني المدجج بالسلاح والدعم الامريكي"