نتنياهو يجري تقيماً أمنياً عبر الهاتف مع قادة الجيش

ذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الحرب بنيامين نتنياهو، يجري تقييماً عبر الهاتف من واشنطن، مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، وكبار مسؤولي الجيش.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن طائرة نتنياهو، ستقلع من مطار واشنطن في تمام الساعة العاشرة مساءً ومن المتوقع أن تهبط في مطار "بن غوريون" غداً الثلاثاء في تمام الساعة 8:45 صباحاً.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وسقطا في شمال مدينة تل أبيب، أحدهما أصاب منزلاً بشكل مباشر في منطقة "هشارون"، أدى إلى إصابة 7 "إسرائيليين" بجروح مختلفة، وأحدث دماراً كبيراً في المنزل.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن من بين الإصابات، اثنين بحالة متوسطة والأخرى حالتها طفيفة، مشيرةً إلى أن المنزل انهار بشكل كامل.