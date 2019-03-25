الاحتلال يفتح الملاجئ تحسباً لصواريخ المقاومة

أعلنت بلدية الاحتلال اليوم الاثنين، فتح جميع الملاجئ العامة تحسبا من صواريخ المقاومة.
كما اعلنت قوات الاحتلال مناطق في "غلاف غزة" عسكرية مغلقة، ومنعت اي نشاطات اجتماعية وألغت مباريات في الجنوب، واوقفت المدارس وحركة القطارات بين المناطق في الجنوب.
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