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الاحتلال يفتح الملاجئ تحسباً لصواريخ المقاومة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:41 - 25 مارس 2019
ملاجئ المستوطنات ملاجئ المستوطنات
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أعلنت بلدية الاحتلال اليوم الاثنين، فتح جميع الملاجئ العامة تحسبا من صواريخ المقاومة.

كما اعلنت قوات الاحتلال مناطق في "غلاف غزة" عسكرية مغلقة، ومنعت اي نشاطات اجتماعية وألغت مباريات في الجنوب، واوقفت المدارس وحركة القطارات بين المناطق في الجنوب.

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