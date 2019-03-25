دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسمي #غزة_تحت_القصف باللغة العربية، و#GazaUnderAttack باللغة الانجليزية، مع بدء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويعمل النشطاء على نشر كافة صور وأخبار العدوان الإسرائيلي لحظة وقوعه على الوسم، إضافة لنشر الصور، والبيانات الصادرة عن المقاومة ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات المعنية.

واستطاع نشطاء مواقع التواصل من إيصال صورة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية للعالم أجمع، إضافة إلى حشد التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية، ومع الشعب المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وبدأ طيران الاحتلال الحربي بشن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد تصاعد الأحداث منذ فجر اليوم الاثنين، وتوالي تهديدات قادة الاحتلال للقطاع.

وذكرت القناة 12 العبرية أن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة سقط على منزل في منطقة "مشميرت" في نطاق منطقة الشارون إلى الشمال من "تل أبيب" وقريبًا من مدينة نتانيا، وأن سكان المنزل السبعة أصيبوا بجراح، 5 طفيفة و2 متوسطة فيما لحق دمار كبير بالمنزل.

#عاجل الصحة بغزة: رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الاسعاف والطوارئ جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع #غزة في هذه الاثناء وندعو كافة المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.#غزة_تحت_القصف — Ahmed Alnaffar ???? (@AhmedAlnaffar) March 25, 2019

#غزة_تحت_القصف

يتزامن صوت أذان المغرب مع صوت القصف في غزة ????

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ????‍♀️ — سحر النحال???????? (@sa7arsami) March 25, 2019

طيران حربي اسرائيلي يحلق الان في اجواء قطاع #غزة ويرهب المواطنين الآمنين والأطفال #غزة_تحت_القصف#GazaUnderAttack — ‏ ‏ علي بخيت ‏???????? (@alibkheet) March 25, 2019

متلي متل غيري يا غزة لا املك سوي الدعاء :

"يا نار كوني برداً وسلاماً على غزة " ????#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/IdGHliMyNs — Eldone Murad (@Eldone01) March 25, 2019

#غزه_تحت_القصف????????

ياااارب... يارب... اللهم انصر اهل #غزه نصرا مبيناً يارب العالمين... اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم واحفظ عليهم دماءهم وارواحهم واحفظ عليهم بلادهم وديارهم واولادهم.. اللهم امددهم بمدد من عندك يا رب العالمين واجعل النصر حليفهم بإذن الله... اللهم آمين — ام روزانا المصرى❤ (@sss21296) March 25, 2019

اللهم نستودعك ⁧#غزة⁩ وأهلها، أمنها وأمانها ليلها ونهارها أرضها وسماءها رجالها ونساءها

اللهم فاحفظهم من كل شر ????اللهم ثبت أقدام اسود المقاومة وسدد رميهم وامددهم بجنود من عندك#غزة_تحت_القصف — Yaaqoub (@Yaaqoub14) March 25, 2019