ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. الأكثر رواجا
  3. عرض الخبر

#غزة_تحت_القصف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:09 - 25 مارس 2019
مشاركة

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسمي #غزة_تحت_القصف باللغة العربية، و#GazaUnderAttack باللغة الانجليزية، مع بدء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويعمل النشطاء على نشر كافة صور وأخبار العدوان الإسرائيلي لحظة وقوعه على الوسم، إضافة لنشر الصور، والبيانات الصادرة عن المقاومة ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات المعنية.

واستطاع نشطاء مواقع التواصل من إيصال صورة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية للعالم أجمع، إضافة إلى حشد التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية، ومع الشعب المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وبدأ طيران الاحتلال الحربي بشن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد تصاعد الأحداث منذ فجر اليوم الاثنين، وتوالي تهديدات قادة الاحتلال للقطاع.

وذكرت القناة 12 العبرية أن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة سقط على منزل في منطقة "مشميرت" في نطاق منطقة الشارون إلى الشمال من "تل أبيب" وقريبًا من مدينة نتانيا، وأن سكان المنزل السبعة أصيبوا بجراح، 5 طفيفة و2 متوسطة فيما لحق دمار كبير بالمنزل.

 