هنية: المقاومة قادرة على ردع الحتلال اذا تجاوز الخطوط الحمراء

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على ردع الاحتلال الإسرائيلي إذا تجاوز الخطوط الحمراء، مشدداً على أن شعبنا لن يستسلم له.

كما أكد هنية في تصريح له مساء الاثنين، على ضرورة مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشاملة ضد القضية الفلسطينية بصف وطني موحد وبتنسيق عال مع الأشقاء العرب.

وقال: "القدس توحدنا والاسرى يوحدوننا والضفة توحدنا ومسيرات العودة تجمعنا وتوحدنا، وعلينا مواجهة الاحتلال بصف وطني موحد".

وأضاف: "تتعرض القضية الفلسطينية لهجمة شاملة في مختلف المستويات والجبهات في القدس والضفة وغزة وكذلك الاسرى داخل سجون الاحتلال".