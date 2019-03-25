جيش الاحتلال يبلغ سكان "مستوطنات الغلاف" بقرب شن الهجمات على غزة

أفادت القناة العبرية الـ13 أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ، مساء اليوم الاثنين، سكان مستوطنات ما يسمى بـ"غلاف غزة" بأن الانفجارات التي ستسمع قريبًا جزء من هجمات الجيش داخل قطاع غزة.

وأضافت القناة العبرية أن الجيش طلب من المستوطنين زيادة اليقظة والتصرف وفقًا لتعليمات الأمن، وعند سماع صفارات الإنذار الدول إلى المناطق المحمية.

يأتي ذلك وسط تعزيزات الاحتلال الكبيرة على حدود قطاع غزة، والتهديدات برد قوي عقب سقوط صاروخٍ أطلق من قطاع غزة وأصاب منزلًا في منطقة "الشارون" شمال "تل أبيب"

وذكرت القناة 12 العبرية أن الصاروخ سقط على منزل في منطقة "مشميرت" في نطاق منطقة الشارون إلى الشمال من "تل أبيب" وقريبًا من مدينة نتانيا، وأن سكان المنزل السبعة أصيبوا بجراح، 5 طفيفة و2 متوسطة فيما لحق دمار كبير بالمنزل.