منظمة التحرير: نتابع بقلق التطورات في غزة ونحذر من توظيفها لصالح نتنياهو

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن رئيس السلطة محمود عباس، يتابع بقلق عميق التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، خاصة التصعيد خلال الساعات الماضية، رغم ما تقوم به جمهورية مصر من جهود لتثبيت التهدئة.

وأوضحت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن حكومة نتنياهو تسعى إلى استخدام هذه التطورات في المزاد الانتخابي الإسرائيلي أوائل الشهر المقبل، وتوظيفها لصالح نتنياهو شخصيا، وحلفائه في اليمين المتطرف، عبر تشديد الحصار البحري والبري على قطاع غزة كما جرى اليوم بعد ادعاء "إسرائيل" إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنة قرب "تل أبيب"، وقيام "إسرائيل" بالرد بقصف مواقع في غزة، وقطع نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت: "إن ما يجري يؤكد أن نتنياهو يخطط لتصعيد الحصار والعدوان على أهلنا في قطاع غزة، وخلق أجواء متوترة في المنطقة، لفرض الاستسلام على شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية عبر ما يسمى "صفقة القرن"، التي تقوم إدارة ترامب بتنفيذها بالتنسيق مع حكومة نتنياهو على الأرض، كما جرى بالنسبة للقدس واللاجئين والاستيطان وتكريس الانقسام من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة، وأخيرا إعلان ترامب -وكأنه وصي على العالم- أنه سيوقع على قرار سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل".

وأكدت اللجنة التنفيذية مجددا تمسكها الحازم بحق شعبنا الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كامل أراضيه المحتلة عام 1967، وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

ودعت أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه إلى تعزيز وحدته الوطنية والحذر واليقظة أمام محاولات خلط الأوراق والتضليل، والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وعدوانه المتواصل على شعبنا.

كما دعت امتنا العربية حكومات وقوى وشعوب إلى تعزيز تضامنها ووحدتها لإحباط المؤامرات التي تحاك من قبل إدارة ترامب وحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا بتسلسل بنودها كافة.