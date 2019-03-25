جيش الاحتلال: يغلق "غلاف غزة" ويستدعي الاحتياط ويلغي الدراسة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، اعتبار جميع المناطق في ما يسمى بـ"غلاف غزة" منطقة عسكرية مغلقة وذلك استعداداً لأي طارئ قد يحدث في الساعات المقبلة.

وذكر موقع "ريشت كان العبري" بأن جيش الاحتلال قرر "اغلاق كافة المناطق بغلاف غزة وأصدر تعليماته بإلغاء الدراسة والاحتفالات الاجتماعية والرياضية وعدم التجمع في أماكن محددة وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين".

فيما أشار الموقع العبري، إلى وجود قرار مفاجئ بتغيير مواقع هبوط الطائرات من بن غوريون في مدينة "تل ابيب".

يذكر أن جيش الاحتلال استدعى صباح اليوم جزء من قوات الاحتياط الجوي، وعدد من الكتائب والالوية إلى حدود القطاع منها، قيادة أركان الفرقة 36 وهي فرقة مدرعة إسرائيلية تشكلت عام 1954، تتبع للقيادة الشمالية، واللواء السابع -لواء مدرع تشكل عام 1948 ويتبع للقيادة الشمالية، وقوات "الدفاع" الجوي والمدرعة، ولواء جولاني -لواء مشاة أحد أهم وأقوى ألوية جيش الاحتلال، ولواء الناحل المنتشر حاليا على حدود قطاع غزة، برفقة الكتيبة 46 التابعة للواء الدبابات 401.

فيما قرر جيش الاحتلال نشر "بطاريات القبة الحديدية" بعدة مواقع إضافية في "إسرائيل".

ويأتي استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ في "تل أبيب" أطلق من قطاع غزة وأدى لتدمير منزلين واصابة 7 مستوطنين بجراح مختلفة، وفي ذات السياق أكدت مصادر إعلامية بأن حركة حماس أبلغت الوفد المصري بأن الصاروخ أطلق بالخطأ.