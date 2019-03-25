الاحتلال يعتقل مقدسييْن ويُبعد ثالثًا عن الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، شابين مقدسيين عقب اقتحام منزليهما في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، فيما أبعدت شابًا عن الأقصى لمدة أسبوع.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال داهمت منزلًا في حي الأعور بسلوان، وفتشته، وعاثت فسادًا بمحتوياته ومن ثم اعتقلت الشابين محمود نجيب (18 عامًا) وشداد الأعور (21 عامًا).

وأوضح أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب جهاد قوس بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى ليوم الأحد القادم، وحضوره لمركز الشرطة مجددًا للتحقيق معه، ولإبعاده عن المسجد بقرار عسكري جديد.

وكان الشاب قوس أبعد نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

وفي سياق متصل، مدّدت سلطات الاحتلال اليوم، إبعاد الشاب المقدسي ماجد راغب الجعبة عن مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر.

وأوضح مركز المعلومات أن مخابرات الاحتلال استدعت الشاب الجعبة وسلمته قرارًا نصه: "نحن بصدد تجديد أمر إبعادك عن القدس لفترة جديدة 6 أشهر".

فيما أشار المقدسي الجعبة إلى أن فترة إبعاده عن المدينة المقدسة، والتي كانت لمدة عام تنتهي اليوم، لافتًا إلى أن قرار إبعاده عن المدينة جُدد لمرتين متتاليتين، واليوم يفاجئ بإمكانية تجديد إبعاده للمرة الثالثة على التوالي.