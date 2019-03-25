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وفاة مواطن في حادث سير بين مركبة فلسطينية ودورية للاحتلال غرب الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 14:54 - 25 مارس 2019
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لقي مواطن مصرعه واصيب آخر في حادث تصادم بين مركبة فلسطينية مع دورية للاحتلال وقع في منطقة فرش الهوا شمال غرب الخليل.

وقال نائب مدير الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني محمد سامي الجعبري، ان طواقم الاسعاف قامت بنقل مواطن اصابته خطرة الى المستشفى الاهلي لتلقي العلاج، فيما لقي مواطن آخر حتفه جراء حادث السير.

وبحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات فإن الحادث يبدو بأنه ناتج عن انقلاب المركبة الفلسطينية واصطدامها بدورية للاحتلال، كما واصيب في الحادث جنود للاحتلال لم يحدد عددهم او طبيعة اصابتهم.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات انه جاري بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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