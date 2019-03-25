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الاحتلال يخطر بوقف البناء في منازل بإذنا غرب الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 13:24 - 25 مارس 2019
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سلمت قوات الاحتلال الإثنين إخطارات بوقف البناء لعدد من المنازل والمنشآت الزراعية في منطقة الرأس الى الغرب من بلدة إذنا غرب محافظة الخليل بالضّفة الغربية المحتلة.

وقالت بلدية إذنا في بيان صحفي إنّ الإخطاء يدّعي أنّ عمليات البناء جاءت دون ترخيص.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء لمنزل المواطن شحادة وجيه الجياوي، ويضم أسرة مكونة من (12 نفراً)، غالبيتهم من الأطفال.

كما أخطرت منزل المواطن محمود وجيه الجياوي.

وقالت البلدية إنّ الاحتلال يهدف إلى تهجير السكان من منازلهم الموجودة بالمناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل أكثر من ثلثي مساحة البلدة.

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