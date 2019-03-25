ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يُجرّف أراضٍ زراعية ببلدة السرة في النقب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:21 - 25 مارس 2019
مشاركة

جرّفت آليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين أراضٍ زراعية في بلدة السرة مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل.

وقالت مصادر محلية إن الأراضي والمحاصيل الزراعية التي تعرضت للتجريف والتخريب تعود ملكيتها لعائلات الصرايعة، النصاصرة، أبو مساعد، أبو ربيعة والزبارقة التي تسكن في تلك المنطقة.

وأعرب المواطنون في المنطقة عن استنكارهم لهذا الاعتداء على أراضيهم، باعتبار أن الكثيرين من الفلسطينيين في النقب يعتاشون من زراعة أراضيهم كمصدر رزق أساسي.

ويعيش في صحراء النقب نحو 250 ألف فلسطيني هُم 33% من عدد السكان على 3% فقط من أرض النقب بفعل الممارسات الاسرائيلية لتهويد المنطقة.

متعلقات