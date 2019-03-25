الاحتلال يُجرّف أراضٍ زراعية ببلدة السرة في النقب

جرّفت آليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين أراضٍ زراعية في بلدة السرة مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل.

وقالت مصادر محلية إن الأراضي والمحاصيل الزراعية التي تعرضت للتجريف والتخريب تعود ملكيتها لعائلات الصرايعة، النصاصرة، أبو مساعد، أبو ربيعة والزبارقة التي تسكن في تلك المنطقة.

وأعرب المواطنون في المنطقة عن استنكارهم لهذا الاعتداء على أراضيهم، باعتبار أن الكثيرين من الفلسطينيين في النقب يعتاشون من زراعة أراضيهم كمصدر رزق أساسي.

ويعيش في صحراء النقب نحو 250 ألف فلسطيني هُم 33% من عدد السكان على 3% فقط من أرض النقب بفعل الممارسات الاسرائيلية لتهويد المنطقة.