"فلسطين اليوم" تطلق خدمة "واتساب" للأخبار

أطلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بمدينة غزة اليوم الاثنين، خدمة "الواتس أب" للأخبار العاجلة والهامة، تزامناً مع إحياء شعبنا الفلسطيني للذكرى الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضحت الوكالة، أن إطلاق خدمة "الواتس أب" عبر الجوال تأتي لتوسيع آلية التواصل مع شرائح كبيرة من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ولاطلاعه على كافة الأخبار والمستجدات العاجلة.

وأضافت الوكالة، أن التواصل عبر خدمة "الواتس أب" تأتي استكمالاً لعدة خدمات أطلقها الموقع في وقت سابق، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ومواقع التويتر، واليوتيوب"، ومجموعة مواقع شبكة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية الاجتماعية.

ونوهت الوكالة، إلى أن الوكالة تقدم هذه الخدمات لتطوير عملها المهني والإعلامي، في ظل التطور الهائل في عالم التكنولوجيا، وما تعيشه المنطقة العربية بأكملها من ثورات كان الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المحرك الأساسي لها.

وفيما يلي رابط جروب "واتساب":

https://chat.whatsapp.com/invite/IZbvkZcGo1HBx196qXldX0