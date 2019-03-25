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منذ المساء.. الاحتلال يُقيّد نحو 240 أسيراً في ساحة معتقل النقب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:04 - 25 مارس 2019
تعبيرية تعبيرية
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أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، بأن الأسرى في قسمي (4) و(7) في معتقل "النقب"، وعددهم نحو (240) أسيراً؛ ما زالوا مقيّدين منذ مساء الأمس في ساحة المعتقل في البرد القارس.

وأشار إلى أن معتقل "النقب" شهد مواجهات بين الأسرى والسجّانين مساء أمس، وقامت قوّات القمع باستخدام الرصاص والغاز في مواجهة الأسرى الذين قاموا بطعن اثنين من السجّانين.

يذكر أن معتقل "النقب" يشهد مواجهات متواترة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة الشهر، عقب نصبها لأجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علماً أن عدد الأسرى في النقب نحو (1300) أسير.

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