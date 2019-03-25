وحدات القمع الصهيونية تقتحم عدد من السجون

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الإثنين، أن وحدات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت فجرا كل من سجن ريمون ونفحة وايشل وجلبوع، مدججه بالأسلحة والهراوات.

ولفتت الهيئة، أن عملية الاقتحام هذه جاءت عقب ليلة صعبة وقاسية مرت على الأسرى في سجن النقب، تم فيها الاعتداء على الأسرى وضربهم والتنكيل بهم، أصيب على إثرها أكثر من 25 أسيرا بإصابات متفاوتة بينهم 2 في حالة خطرة وصعبة، فيما نقل 15 أسيرا الى مستشفى سوروكا.

وبينت، أن اسرى قسم 4 في سجن النقب، تم اخراجهم للساحة طوال الليل وحتى اعداد التقرير، في ظل اجواء الطقس الباردة واعتداءات القوات الوحشية الإسرائيلية.

وقالت الهيئة، إن ما يجري خلف قضبان الاحتلال بحق أسرانا البواسل جرائم حرب وإمعان في خرق القانون الدولي والانساني، وتعدٍ سافر على أبسط حقوق الاسرى وسلوك بلطجي يعكس عقلية الاجرام وإرهاب الاحتلال المنظم.

وطالبت، العالم بكافة مؤسساته الحقوقية والقانونية، بسرعة التدخل لوقف ما يجري من مجزرة حقيقية بحق اسرانا الابطال.