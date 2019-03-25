الاحتلال يستدعي عدد من جنود الاحتياط وقوات المشاة وسلاح المدفعية لحدود القطاع

قالت صحيفة معاريف اليوم الاثنين ، ان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستعد لنشاط عسكري في المنطقة الجنوبية "قطاع غزة" وتم استدعاء جزء من جيش الاحتياط.

وقالت معاريف ان جيش الاحتلال ينشر كتيبتي مشاة على حدود غزة , ويستدعي بعض جنود الاحتلال تحسبا لعمل عسكري ضد غزة .

الجيش الاسرائيلي يقرر ارسال لواء من المشاه وسلاح المدفعيه لحدود القطاع

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال رونين منليس خلال لقاء صحافي مع المراسلين العسكرين الإسرائيليين بأن لوائين تم ارسالهما للمنطقة الجنوبية للحدود مع قطاع غزة ، كما تم ارسال قوات من جيش الاحتياط والجيش النظامي لتعزيز منظومات القبة الفولاذية وانتشر في عدة مناطق .

وقالت معاريف ، ويديعوت ان تعليمات الاحتلال جاء بعد اطلاق صارخ من قطاع ، واصب منزلاً في بلدة هشارون شمال قطاع غزة ، مما أدى لتدميره واصابة 7 إسرائيليين .