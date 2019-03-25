إبعاد شاب وسيدة عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، إبعاد سيدة وشاب عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان أن سلطات الاحتلال قررت إبعاد السيدة نفيسة خويص عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، عقب التحقيق معها عدة ساعات في مركز شرطة "القشلة" بالقدس القديمة.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال أبعدت أيضًا الشاب المقدسي عرين زعانين عن القدس القديمة والمسجد الأقصى لأسبوعين.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن حارس الأقصى سائد السلايمة، بعد يوم من اعتقاله، بشرط دفع كفالة مالية بقيمة 5000 شيقل، وحضوره للتحقيق، بعد رفضه التوقيع على قرار تجديد إبعاده عن الأقصى.

كما استدعت قوات الاحتلال أمس أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور، للتحقيق في مركز شرطة "القشلة"، عقب اقتحام منزله وتسليم زوجته بلاغًا له لمراجعة الاحتلال.

ومطور مبعد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة منذ نحو ستة أشهر، وينتهي إبعاده بعد أربعة أيام.