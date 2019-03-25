تفاصيل حول الصاروخ الذي دمر منزلًا في "تل أبيب"

ذكر المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية تال ليف رام، اليوم الاثنين، أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة فجرًا وسقط في مستوطنة موشاف شميريت بمنطقة هشارون ضمن مدينة كفار سابا شمال شرق تل أبيب، قد قطع مسافة 120 كيلومترًا.

وأوضح استنادًا لتقديرات عسكرية إسرائيلية، أنّ الصاروخ جرى إطلاقه من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسقط في تلك المنطقة، حيث تقدر المسافة التي قطعها بنحو 120 كيلومترًا.

وذكر أور هيلر المراسل العسكري لقناة 13، أن الصاروخ من طراز J80 الذي تمتلكه حماس ويختصر باسم "الجعبري 80" نسبة لقائد أركان حماس أحمد الجعبري الذي اغتيل عام 2012.

وأشار إلى أن الجيش يفحص أسباب عدم تصدي القبة الحديدية للصاروخ، خاصةً وأنه سقط في منطقة سكنية.

وأطلق صحافيون من مختلف وسائل الإعلام العبرية تغريدات تستهزئ بعملية إطلاق الصاروخ في وقت تشهد فيه الأجواء منخفضًا جويًا. متسائلين عن التبرير الذي ستطلقه حماس وسيعلن نتنياهو وقيادة الجيش والأمن بأنهم يقتنعون بأنه أطلق بالخطأ أو بسبب البرق.



(صورة نشرها الاعلام العبري توضح مسار الصاروخ الذي اصاب المنزل بتل ابيب)