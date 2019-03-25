مسؤول "إسرائيلي" يدعو لاستهداف قادة حماس

دعا الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء (احتياط) عاموس يادلين، صباح يوم الإثنين، إلى إلحاق الأذى بقادة حركة حماس في قطاع غزة.

وقال يادلين إن "المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه"، معتبرا أن "أي طرف يدخل في حملة ابتزاز سوف يصل به المطاف إلى أسوأ الظروف". وفق ما نقلته قناة "ريشت كان".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي : "يجب أن نعرض قادة حماس للأذى"، داعيا رئيس الوزراء ووزير الأمن بنيامين نتنياهو للعودة إلى إسرائيل فورا وإجراء مناقشة جادة للغاية.

وأصيب 7 إسرائيليين صباح اليوم الاثنين بعد سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في منطقة هشارون شمال مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.