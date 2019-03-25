دعوات للنفير العام إسناداً للأسرى في الضفة

دعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية اليوم الاثنين، للنفير العام إسناداَ للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إنّ القوى دعت لتنظيم مظاهرات مساندة للأسرى داخل سجون الاحتلال في مدينة الناصرة داخل اسرائيل، ومدينتي رام الله ونابلس.

وعلّقت جامعة بيرزيت تعلن الدوام الدراسي، تضامناً مع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعلن النفير العام والاحتكاك المباشر في بيت إيل وقلنديا وحوارة وبقية أماكن التماس.

وأفادت إدارة سجن النقب الصحراوي، أنّ 15 أسيراً أصيبوا، بينهم 3 في حالة الخطر، في هبة غضب للمعتقلين داخل السجن، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.