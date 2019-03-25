"ديليك" الإسرائيلية تدرس شراء حصة في مرفأ غاز بمصر

تدرس شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية،إمكانية شراء حصة في مرفأ للغاز بمصر لتعزيز نشاط تصدير الغاز من إسرائيل، وفق وكالة بلومبيرغ الدولية.وذكرت بلومبيرغ، الأحد، أن "ديليك" تدرس الاستحواذ على حصة في مرفأ إدكو (شمال) الذي تشغله شركة شل العالمية، أو دمياط (شمال على البحر المتوسط)، الذي تشغله شركة "يونيون فينوسا غاز" الإسبانية.

وفي حال عدم نجاح خيار شراء حصة، فإن البديل يتمثل في استخدام المنشآت المصرية من جانب الشركة الإسرائيلية لتسييل الغاز الطبيعي.

وفي فبراير/ شباط 2018، أعلنت"ديليك"، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة)، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وترى بلومبيرغ، أن الشراء في أحد منشآت الغاز الطبيعي المسال المصرية أو استخدام مرافقها، سيمثل مرحلة جديدة في العلاقات الإسرائيلية المصرية، اللذين يحتفلان بالذكرى الأربعين لمعاهدة السلام، الثلاثاء المقبل.