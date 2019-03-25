صاروخ غزة يثبت فشل القبة الحديدية

اثبت الصاروخ الذي اطلق من قطاع غزة وسقط قرب تل ابيب فجر اليوم الاثنين، مرة اخرى فشل القبة الحديدية.

وهذا المرة الثانية في غضون اسابيع التي تفشل فيها القبة الحديدية في اعتراض صواريخ طويلة المدى اطلقت نح تل ابيب.

وكانت تل ابيب قد تعرضت قبل اسابيع لقصف بصاروخين فشلت القبة الحديدية في اعتراضهما.

وقالت القناة العبرية 13 ان جيش الاحتلال يفحص فشل القبة الحديدية في التصدي للصاروخ.

واضافت القناة ان تذمرا كبيرا في صفوف المستوطنين لعدم تشغيل صفارات الانذار عند سقوط الصاروخ.

واكد المستوطنون انهم سمعوا اصوات صفارات الانذار في المستوطنات القريبة، لكنها لم تطلق في المنطقة التي وقع فيها الصاروخ.