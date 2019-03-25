غانتس: نتنياهو خسر وجعل "الإسرائيليين" رهينة بيد حماس

شن بيني غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، رئيس حزب كاحول - لافان، اليوم الإثنين، هجوماً حاداً على بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال.

وقال غانتس في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية إن "نتنياهو خسر وجعل الإسرائيليين رهينة بيد حماس في موقف غير مسبوق، ولم يمكن تصوره".

وأضاف : "هذا إفلاس أمني منيت به إسرائيل أمام حماس"، مشيرا إلى أنه "على نتنياهو أن يعود فورا لإسرائيل لمواجهة هذا التصعيد الخطير". وفق ما نقله "عكا للشؤون الإسرائيلية".

وتابع غانتس : "بالأمس القريب كان سكان الجنوب يتلقون الصواريخ والآن في تل أبيب وهشارون، هل يجب أن يرتاح نتنياهو في حال أعلنت حماس أنه بالخطأ، يجب التركيز على الملف الأمني واستعادة الردع".

وأصيب 7 إسرائيليين صباح اليوم الاثنين بعد سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في منطقة هشارون شمال مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من قطاع غزة وأصاب منزلا في هشارون شمال تل أبيب.

من جهتها، قالت القناة 13 العبرية إن المنزل انهار بشكل كامل مشيرة إلى أن من بين الإصابات اثنين بحالة متوسطة والاصابات الأخرى حالتها طفيفة.