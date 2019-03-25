نيوزيلندا تعلن تشكيل لجنة تحقيق ملكية بهجوم المسجدين

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الاثنين تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت إلى وقوع الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في 15 آذار/ مارس ما أدى إلى سقوط 50 قتيلا.

وفي تصريحات للصحفيين، قالت أرديرن: "من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي والفرص التي كانت متاحة، إذا كانت هناك فرص أصلا، لمنع حدوثه".

وأضافت أن تشكيل لجنة ملكية "هي الرد الملائم على هذا الهجوم، واللجان الملكية تكون مستقلة وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى"، مضيفة أن التحقيق يشمل أيضا أجهزة المخابرات النيوزيلندية.

يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات إعادة جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي إلى بلادهم، حيث وصل إلى الهند جثمانا اثنين من الضحايا، فيما يصل جثمان ثالث الاثنين، كما أن جثماني ضحيّتين هنديتين أخريين سيدفنان في نيوزيلندا بناء على طلب ذويهما.