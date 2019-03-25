نتنياهو يقرر العودة لـ"تل أبيب" ويهدد غزة بالرد بالقوة

أكد الاعلام العبري، اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تقصير زيارته للولايات المتحدة والعودة إلى "إسرائيل" في أعقاب التوتر مع غزة.

وقال نتنياهو:" لقد أنهيت مكالمة مشاورات مع رئيس الأركان، رئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي".

وأضاف نتنياهو: "ما وقع هو هجوم وحشي على اسرائيل ونحن سنرد بقوة".

وتابع: "في ظل الأحداث الأمنية قررت تقصير زيارتي للولايات المتحدة، بعد ساعات سألتقي ترامب وفورًا بعد ذلك سأعود لإسرائيل لإدارة الأمور عن قرب".

وأفاد مكتب " نتنياهو"، في بيان لوسائل الإعلام، أنه تم إطلاع رئيس الحكومة المتواجد الأن في واشنطن بحادثة إطلاق الصواريخ فجر اليوم من غزة تجاه شمال تل أبيب.

ووفقاً للبيان، من المقرر أن يجري نتنياهو خلال الدقائق القادمة مشاورات أمنية مع هيئة الأركان وكبار مسؤولي الجيش لبحث التطورات الأمنية بعد إطلاق صاروخ على تل أبيب.

وتعليقا على بيان مكتب "نتنياهو" قالت صحيفة "معاريف العبرية": "فقط في دقيقة ونصف تغيرت الأجندة من لقاء منتظر وقرار هام في واشنطن اليوم إلى غزة وصواريخها التي دمرت منزلين شمال تل أبيب".

وأصيب 7 إسرائيليين صباح اليوم الاثنين بعد سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في منطقة هشارون شمال مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.